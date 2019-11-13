Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 ноября

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

03:00 мск: Итоги заседания Резервного Банка Новой Зеландии: решение по ключевой ставке и отчёт по монетарной политике;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость и индекс розничных цен в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.