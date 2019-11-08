Торговый дефицит Франции в сентябре составил 5.55 млрд евро

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства экономики и финансов Франции, дефицит торгового баланса Франции в сентябре составил 5.551 млрд евро в сравнении с дефицитом в 5.436 млрд евро в августе (пересмотрено с (-5.019) млрд евро).

Аналитики прогнозировали торговый дефицит в сентябре на уровне 4.9 млрд евро.

Годом ранее - в сентябре 2018 года дефицит торгового баланса Франции составлял 5.4 млрд евро.

Отрицательное сальдо платёжного баланса Франции в сентябре составило 2.7 млрд евро, расширившись на 0.2 млрд евро по сравнению с августом.