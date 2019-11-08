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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Количество выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы и уровень занятости в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь

18:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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