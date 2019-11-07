Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
N/A: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;
03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
03:30 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Количество выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы и уровень занятости в Канаде за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь
18:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.