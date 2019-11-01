Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в октябре умеренно выросла

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре выросла до 47.7 против 46.3 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, компонента занятости осталась в отрицательной области - ниже отметки 50.0 пунктов, что указывает на продолжающееся сокращение найма сотрудников в промышленности США, но менее быстрыми темпами, чем в сентябре.