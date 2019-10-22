Курс доллара 63.6336   Курс евро 70.9196  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2019 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2.2% (расширенное сообщение)

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре сократились на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.38 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.45 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 3.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в сентябре составила 272.1 тыс. долл, повысившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.83 млн доступных покупателям домов, что почти совпало с августовском значением, но оказалось меньше, чем в сентябре 2018 года (1.88 млн). В данный момент потребовалось бы 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.0 в августе текущего года и 4.4 в сентябре 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 32 дня в сравнении с 31 в августе текущего года и в сентябре 2018 года. При этом 49% проданных в сентябре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
18:11
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняты на поверхность
вчера
17:46
Генпрокуратура Швейцарии передала в суд первое обвинительное заключение по делу Petrobras
вчера
17:30
МИНИСТЕРСТВА РАЗРАБОТАЛИ ПЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ, ИХ ВСКОРЕ ОБСУДЯТ НА СОВЕЩАНИИ В КАБМИНЕ - НОВАК
вчера
17:14
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в октябре вернулся в положительную область
вчера
17:11
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2.2% (расширенное сообщение)
вчера
17:06
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2.2%
вчера
17:00
Россияне в III квартале стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях - Сбербанк
вчера
16:40
Выручка McDonald's выросла
вчера
16:37
Президент Казахстана подписал поправки в бюджет на 2019-2020 годы
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»