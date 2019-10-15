Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;
11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;
12:00 мск Торговый баланс еврозоны за август;
12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;
15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;
15:30 мск Розничные продажи в США за сентябрь;
15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;
16:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за август;
17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
20:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
21:00 мск Бежевая книга ФРС США;
22:00 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.