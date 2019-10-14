Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;
04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;
07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;
07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;
09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;
09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;
11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за август;
11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за август;
11:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;
17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;
19:45 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
22:25 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
N/A мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.