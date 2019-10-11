Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Цены на импорт в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

20:15 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.