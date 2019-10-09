Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

11:30 мск Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

17:00 мск Оптовые запасы в США за август, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

18:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.