Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:35 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
04:30 мск Розничные продажи в Австралии за август;
04:30 мск Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;
15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;
15:30 мск Уровень безработицы в США за сентябрь;
15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;
15:30 мск Торговый баланс Канады;
15:30 мск Торговый баланс США за август;
15:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
21:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
21:10 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
22:45 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
23:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.