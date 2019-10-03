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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:35 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за август;

04:30 мск Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

15:30 мск Торговый баланс Канады;

15:30 мск Торговый баланс США за август;

15:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

21:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:10 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

22:45 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

23:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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