Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось на 24.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41.6 тыс.

По сравнению с предыдущим месяцем число корпоративных увольнений в сентябре снизилось на 22.3%.

В III квартале текущего года число объявленных увольнения сократилось на 4.8% по сравнению со II кварталом. В целом по итогам 9 месяцев текущего года было объявлено о 464.9 тыс. увольнений, на 27.9% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.