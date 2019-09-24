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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2019 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 16:24

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в июле вырос на 2.0% в годовом выражении

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но увеличился на 2.0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 2.2%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 1.6% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.1% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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