Курс доллара 64.2199   Курс евро 70.9373  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:46

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Гринкомбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Гринкомбанк" (г. Иркутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка "Гринкомбанка" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) "Гринкомбанка" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 23 сентября 2019 года в "Российской газете".

Другие новости

сегодня
11:02
Суд 30 октября начнет слушать дело о банкротстве основателя "Нового потока" Мазурова
сегодня
10:18
Суд на Кубани принял к производству иск Дерипаски к 3 издателям англоязычных СМИ
сегодня
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,02%, ИНДЕКС РТС ПОДНИМАЕТСЯ НА 0,07% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:46
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Гринкомбанка"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 сентября
сегодня
08:33
ЦБ РФ и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров - газета
сегодня
07:30
ЦБ Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%
сегодня
01:15
США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве - торгпредство
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»