Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

04:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

08:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.