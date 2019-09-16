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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

04:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

08:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.

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