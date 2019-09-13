Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.4%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после сохранения неизменным в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний после нулевой динамики в июне (пересмотрено с +0.1%).

Соотношение запасов к продажам в июле составило 1.40, как и месяцем ранее (пересмотрено с 1.39).