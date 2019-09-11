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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за август;

15:30 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

17:00 мск Оптовые запасы в США за июль, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август.

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