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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за июль;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за июль;

08:03 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за июль;

09:45 мск Торговый баланс Франции за июль;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

11:00 мск Розничные продажи в Италии за август;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за август;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

19:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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