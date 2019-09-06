Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за июль;
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за июль;
08:03 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;
09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за июль;
09:45 мск Торговый баланс Франции за июль;
10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;
11:00 мск Розничные продажи в Италии за август;
11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
12:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск Уровень занятости в Канаде за август;
15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за август;
15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;
15:30 мск Уровень безработицы в США за август;
15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за август;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
19:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.