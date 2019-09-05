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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Австралии за июль;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск ВВП Швейцарии за II квартал;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за июль;

09:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

09:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за август;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана.

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