Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за июль;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за июль;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за июль;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за июль;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за июль;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за июль;

15:30 мск ВВП Канады за июнь;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за июль;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

N/A мск Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.