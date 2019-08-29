Курс доллара 66.7471   Курс евро 73.9558  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:05

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле сократился на 2.5%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле сократился на 2.5% по сравнению с июньским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2018 года индекс вырос на 1.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
17:40
Миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель – кандидат в премьеры Украины
вчера
17:25
Минск усомнился в обеспечении плановых объемов прокачки нефти по «Дружбе» до конца года
вчера
17:18
Кандидат в премьеры Украины заявил, что экономика страны должна расти на 5-7% в год
вчера
17:11
КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА УКРАИНЫ ГОНЧАРУК ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕРЕД НОВЫМ КАБМИНОМ СТОИТ ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ НА 5% В ГОД
вчера
17:05
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле сократился на 2.5%
вчера
16:52
Биржи США растут на 1% в ожидании разрешения торгового конфликта с Китаем
вчера
16:31
Аргентинский песо ускорил падение после озвученных планов властей по погашению долга МВФ
вчера
16:01
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 23 АВГУСТА СОСТАВИЛИ $527,7 МЛРД ПРОТИВ $528,4 МЛРД НА 16 АВГУСТА - ЦБ
вчера
15:42
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.2%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»