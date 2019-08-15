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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за июль;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за июль;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск Розничные продажи в США за июль;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

15:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за июль;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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