Индекс потребительских цен (CPI) в США в июле вырос на 0.3%, почасовая зарплата сократилась на 0.1%

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.1% в июне.

По сравнению с июлем 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.8%, ускорив темпы повышения с +1.6% в июне.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос также на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.2% против +2.1% в июне.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле сократилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.2%). По сравнению с июлем 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.3%.