Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 августа

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за июль;
04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;
07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;
09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за июль;
09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;
09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;
11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за июль;
11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;
11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за июнь;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;
13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за июль;
15:30 мск Индекс потребительских цен в США за июль;
16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.