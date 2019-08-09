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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за июль;

02:50 мск ВВП Японии за II квартал, предварительно;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за июль;

04:30 мск Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

09:00 мск Торговый баланс Германии за июнь;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за июнь;

09:45 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, предварительно;

11:00 мск Торговый баланс Италии за июнь;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за июнь;

11:30 мск ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

11:30 мск ВВП Великобритании за июнь;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за июль;

15:00 мск Торговый баланс Италии за июнь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июль.

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