Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;
01:45 мск Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;
02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за июнь;
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за июнь;
04:30 мск Торговый баланс Австралии за июнь;
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;
09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за июнь;
17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;
19:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.