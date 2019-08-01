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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:44

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.75 тыс.

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июля, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 211.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июля, увеличилось на 22 тыс. и составило 1699.00 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. до 1698.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 июля, сократилось на 3.9 тыс. и составило 1.72 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.79 млн человек.

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