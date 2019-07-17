Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за июнь;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США.