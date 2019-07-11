Индекс потребительских цен (CPI) в США в июне вырос на 0.1%, почасовая зарплата повысилась на 0.2%

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его повышения на 0.1% в мае.

По сравнению с июнем 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.6%, замедлив темпы повышения с +1.8% в мае.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.1% против +2.0% в мае.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне повысилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.2%). По сравнению с маем 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.5%.