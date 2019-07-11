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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

12:30 мск Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

12:30 мск Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за июнь;

17:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

20:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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