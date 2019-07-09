"Сбербанк" запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запустил в пилотном режиме b2b-площадку по размену монет Банка России.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Площадка представляет собой отдельный раздел отраслевого маркетплейса "НДО Маркет" на платформе SberB2B, посвященного индустрии наличного денежного обращения. В разделе будут размещаться предложения кредитных организаций по услугам размена монет для ретейла и других банков.

"Сбербанк" одним из первых разместит предложения по своим услугам в ряде регионов: Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Саранске.

Монетная площадка "НДО Маркет" — удобный инструмент поиска и реализации разменных монет, позволяющий сбалансировать их хождение в масштабах страны. Площадка интересна как кредитным организациям с развитой филиальной сетью, так и торговым структурам, принимающим наличные деньги к оплате. Пройдя процедуру регистрации, пользователь сможет выбрать необходимый ассортимент монет, гарантированно надежного поставщика и заключить с ним сделку на платформе. Сервис создается с участием крупных игроков рынка налично-денежного обращения, обеспечивая тем самым свободу конкуренции.