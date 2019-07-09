Курс доллара 63.7660   Курс евро 71.4626  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2019 г."Сбербанк" запустил маркетплейс по размену моне...
вчера 10:28

"Сбербанк" запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запустил в пилотном режиме b2b-площадку по размену монет Банка России.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Площадка представляет собой отдельный раздел отраслевого маркетплейса "НДО Маркет" на платформе SberB2B, посвященного индустрии наличного денежного обращения. В разделе будут размещаться предложения кредитных организаций по услугам размена монет для ретейла и других банков.

"Сбербанк" одним из первых разместит предложения по своим услугам в ряде регионов: Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Саранске.

Монетная площадка "НДО Маркет" — удобный инструмент поиска и реализации разменных монет, позволяющий сбалансировать их хождение в масштабах страны. Площадка интересна как кредитным организациям с развитой филиальной сетью, так и торговым структурам, принимающим наличные деньги к оплате. Пройдя процедуру регистрации, пользователь сможет выбрать необходимый ассортимент монет, гарантированно надежного поставщика и заключить с ним сделку на платформе. Сервис создается с участием крупных игроков рынка налично-денежного обращения, обеспечивая тем самым свободу конкуренции.

Другие новости

вчера
12:11
Лидеры окружного этапа премии "Экспортер года" определены на Урале в рамках GMIS
вчера
11:44
Дума ускорит принятие льгот по налогам в сфере культуры, образования и медицины
вчера
11:17
Арбитраж Москвы признал банкротом бенефициара "Домашних денег" Бернштама
вчера
11:03
Объём розничных продаж в Италии в июне сократился на 0.7%
вчера
10:28
"Сбербанк" запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков
вчера
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,02%, РТС СНИЖАЕТСЯ НА 0,3% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:00
Уровень безработицы в Швейцарии в июне составил 2.3%
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 июля
вчера
06:58
Роструд рассказал, в каких случаях работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»