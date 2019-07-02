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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Денежная база в Японии за июнь;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за май;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за июнь;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за май;

13:35 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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