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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2019 г.Евгений Коган избран председателем набсовета ба...
сегодня 11:27

Евгений Коган избран председателем набсовета банка "Уралсиб"
Эмитенты:   Уралсиб Банк

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Евгений Коган избран председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее, с августа 2016 года, Евгений занимал должность заместителя председателя правления банка.

Напомним, что ПАО "Банк Уралсиб" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основными направлениями деятельности банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

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