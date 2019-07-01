Евгений Коган избран председателем набсовета банка "Уралсиб"

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Евгений Коган избран председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее, с августа 2016 года, Евгений занимал должность заместителя председателя правления банка.

Напомним, что ПАО "Банк Уралсиб" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основными направлениями деятельности банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.