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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июля

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь;

02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за май;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;

10:55 мск Изменение числа безработных в Германии за июнь;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за май;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за май;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за май;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за май;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;

N/A мск Заседание ОПЕК;

N/A мск Саммит стран G-20.

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