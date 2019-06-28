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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за май;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

08:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за июнь;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за июнь;

09:00 мск Цены на импорт в Германии за май;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

11:30 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;

11:30 мск Платёжный баланс Великобритании за I квартал;

11:30 мск ВВП Великобритании за I квартал, финал;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за май;

15:30 мск ВВП Канады за апрель;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за май;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за май;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:30 мск Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск Саммит стран G-20.

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