Итоги заседания FOMC: ожидания понижения ставки

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 19 июня, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли решение о сохранении ставки по федеральным фондам на прежнем уровне 2.25 - 2.50%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что рынок труда остаётся сильным, рост расходов домашних хозяйств ускорился, однако индикаторы инвестиций предпринимателей в основной капитал были слабыми. Кроме того, регулятор заявил о повышении неопределённости в отношении своего прогноза, касающегося устойчивого расширения экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, близкой к 2%.

Общий тон заявления остался «мягким», при этом один из членов Комитета – Джеймс Буллард предложил понизить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Вместе с тем из заявления исключена фраза о намерении Комитета «быть терпеливым» в процессе определения будущих корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. По мнению аналитиков, текущие прогнозы членов ФРС свидетельствуют о разделении регуляторов на два лагеря. Часть членов Комитета признаёт существование встречных ветров в экономике, но надеется на скорое улучшение ситуации; другая часть полагает, что быстрых улучшений не будет, поэтому потребуется понижение ставки один или два раза.

Восемь членов Комитета прогнозируют сохранение ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%, один из членов Комитета предположил возможность одного повышения, один – возможность одного понижения, семеро членов Комитетов – возможность двух понижений.

В среднем в данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2019 года ставка достигнет 2.4% (без изменений по сравнению с мартовским прогнозом). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка понизится до 2.1% в 2020 году (мартовский прогноз: 2.6%), повысится до 2.4% в 2021 году (мартовский прогноз: 2.6%) и достигнет 2.5% в долгосрочной перспективе (мартовский прогноз: 2.8%).

Кроме того, Федрезерв повысил прогноз по темпам роста ВВП США на 2020 год, улучшил прогноз по уровню безработицы, но понизил прогноз по инфляции на 2019-2020 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2019 году ВВП США вырастет на 2.1% (прогноз не изменился), в 2020 году - на 2.0% (мартовский прогноз: 1.9%), в 2021 году - на 1.8% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2019 год составил 3.6% (мартовский прогноз: 3.7%), на 2020 год - 3.7% (мартовский прогноз: 3.8%), на 2021 год - 3.8% (мартовский прогноз: 3.9%), на долгосрочную перспективу - 4.2% (мартовский прогноз: 4.3%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2019 год понижен до 1.5 с 1.8%, на 2020 год понижен до 1.9 с 2.0%, на 2021 год и долгосрочную перспективу сохранён на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2019 год понижен до 1.8 с 2.0%, на 2020 год понижен до 1.9 с 2.0%, на 2021 год сохранён на уровне 2.0%.