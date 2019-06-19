Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе остался без изменений и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.9% в апреле (пересмотрено с 1.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 1.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в мае увеличился на 0.3% после аналогичного роста на 0.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.9%.