Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п.

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении ЦБ сообщил о продолжающемся замедлении годовой инфляции. По оценке регулятора, в мае годовой темп прироста потребительских цен снизился до 5,1 с 5,2% в апреле и по состоянию на 10 июня составил 5,0%. При этом, начиная с февраля, месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении. Одним из основных факторов замедления инфляции стала динамика потребительского спроса. Кроме того, сдерживанию инфляции способствовали временные факторы – укрепление рубля с начала года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива. Тем не менее, в мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

В условиях ослабления проинфляционных рисков на фоне полной реализации эффектов от повышения НДС регулятор понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7% и отметил, что на среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

ЦБ также сообщил о смягчении денежно-кредитных условий благодаря изменению рыночных ожиданий в отношении траектории ключевой ставки. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Банк России полагает, что потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан, и в будущем снижение ставок по депозитам и кредитам может продолжиться.

В заявлении говорится, что рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России на фоне стагнации промышленного производства, замедления темпов роста экспорта, сдержанной инвестиционной активности, снижения оборота розничной торговли и умеренной динамики доходов населения.

Банк России сообщил об опережающем росте правительственных доходов, что отчасти связано со смещенными на второе полугодие сроками реализации ряда запланированных Правительством национальных проектов. Во второй половине 2019 года дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера.

Банк России понизил прогноз по динамике ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%, ожидая повышения темпов экономического роста в последующие годы по мере реализации национальных проектов. Вместе с тем регулятор отметил снижение рисков значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками благодаря пересмотру траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками.

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также ряд внешних факторов. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.