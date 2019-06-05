Курс доллара 65.1614   Курс евро 73.4239  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2019 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:18

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 27 тыс.

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло на 27 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 185 тыс.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 271 тыс. (пересмотрено с 275 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае сократилось на 52 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 11 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 68 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 июня.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 180 тыс. после увеличения на 263 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился по сравнению с апрелем и составил 3.6%.

Другие новости

сегодня
16:02
ОБЗОР – Рынок акций РФ растет, отыгрывая риторику главы ФРС США по монетарной политике
сегодня
15:55
"Росатом" в 2019 г ожидает грузопоток по Севморпути на уровне 27-30 млн тонн
сегодня
15:39
Общий срок плановой проверки компании со всеми филиалами в РФ ограничат 60 днями - проект
сегодня
15:33
АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ СЕРИИ 26229 НАЧНЕТСЯ В 16.00 МСК - МОСКОВСКАЯ БИРЖА
сегодня
15:18
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 27 тыс.
сегодня
15:18
Сланцевая нефть США не создает прямой конкуренции для российской нефти – "Газпром нефть"
сегодня
15:06
РФ и Саудовская Аравия планируют обновить дорожную карту по проектам в энергетике
сегодня
14:50
"Росатом" обеспечит ядерным топливом все атомные энергоблоки Словакии до 2026 года
сегодня
14:36
Спецпредставитель президента РФ: распределенные реестры и цифровые валюты - это будущее
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»