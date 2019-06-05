ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 27 тыс.

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло на 27 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 185 тыс.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 271 тыс. (пересмотрено с 275 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае сократилось на 52 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 11 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 68 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 июня.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 180 тыс. после увеличения на 263 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился по сравнению с апрелем и составил 3.6%.