Курс доллара 65.1614   Курс евро 73.4239  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск ВВП Австралии за I квартал;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за апрель;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

16:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;

17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.

Другие новости

сегодня
10:06
Минобрнауки РФ примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
сегодня
10:00
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в мае сократился до 52.7 пунктов
сегодня
09:53
ПОСОЛ ЕС В РОССИИ ОБ УЧАСТИИ В ПМЭФ: РАССМАТРИВАЮ ПОЕЗДКУ НА ФОРУМ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ К ДЕЛУ BARING VOSTOK
сегодня
09:35
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ О СИТУАЦИИ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ ИЗ РФ: ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВСЕХ ТЕМ, УБЕЖДЕНЫ, ЧТО РОССИЯ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня
сегодня
08:44
Карты "Мир" начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 г - глава НСПК
сегодня
08:03
ПОВТОР - "Транснефти" надо решать проблему "Дружбы", а не дискутировать публично - "Роснефть"
сегодня
07:30
РФПИ ПЛАНИРУЕТ НАРАЩИВАТЬ ПАРТНЕРСТВО С MAIL.RU - ГЛАВА ФОНДА ДМИТРИЕВ РИА НОВОСТИ
сегодня
00:13
Биржи США прибавили 2-2,6% на надеждах на снижение ставок ФРС
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»