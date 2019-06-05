Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск ВВП Австралии за I квартал;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за апрель;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

16:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;

17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.