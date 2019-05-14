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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 мая

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за апрель;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за апрель;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за апрель;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за апрель;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

09:00 мск ВВП Германии за I квартал, предварительно;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за апрель, финал;

12:00 мск ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за апрель;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за апрель;

16:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за март;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

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