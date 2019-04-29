Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 27 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за март;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за март;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за март;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за март;

N/A мск Цены на импорт в Германии за март;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

N/A мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

N/A мск Личные расходы потребителей в США за февраль.