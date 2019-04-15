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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за апрель;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

17:30 мск Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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