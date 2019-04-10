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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2019 г.Банк России рекомендует банкам сделать денежные...
сегодня 12:35

Банк России рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России рекомендует банкам повышать уровень раскрытия информации для физических лиц при осуществлении ими переводов денежных средств без открытия счета, в том числе и в другие страны. Об

этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Банкам и их платежным агентам рекомендовано заранее, то есть до осуществления гражданами перевода, предоставлять актуальную информацию о странах и населенных пунктах, в которые можно направить такие переводы, сообщать, через какие платежные системы и сервисы возможно это сделать, а также какие документы и сведения необходимы для проведения операции", - говорится в сообщении.

Всю необходимую информацию, включая контактные данные службы поддержки клиентов, рекомендуется размещать на русском, английском и других языках в доступной и понятной форме, в том числе на информационных стендах банков, их сайтах и в социальных сетях.

Рекомендации подготовлены с учетом российской и международной практики и направлены на то, чтобы сделать условия таких переводов более понятными и прозрачными для граждан.

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