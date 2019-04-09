Минтруд,, Минэкономразвития и МВД РФ подготовят план по привлечению в РФ иностранных специалистов июлю 2020 года

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года.

"Министерства должны подготовить доклад правительству РФ к июлю 2020 года. Кроме того, к марту 2020 года эти же ведомства должны подготовить постановление правительства РФ о внесении изменений в правила присвоения территориям РФ статуса территорий приоритетного заселения в целях реализации госпрограммы переселения соотечественников. Изменения должны быть внесены с учетом направлений пространственного развития", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство упростит получение гражданства для иностранных высококвалифицированных специалистов.

Стратегия пространственного развития предполагает создание 12 макрорегионов, 30 субъектов России получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Как сообщил ранее вице-премьер Виталий Мутко, Стратегия пространственного развития призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.