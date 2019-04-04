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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за февраль;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за февраль;

09:45 мск Торговый баланс Франции за февраль;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за март;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за март;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;

15:30 мск Уровень безработицы в США за март;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за март;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за февраль;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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