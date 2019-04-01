Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе вырос на 0.8%

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.8% в декабре (пересмотрено с +0.6%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.9% в декабре (пересмотрено с (-1.0%).

Соотношение запасов к продажам в январе составило 1.39 в сравнении с 1.38 месяцем ранее.