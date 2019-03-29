ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании "Ангара"

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

В частности, у компании отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, а также страхования по ОСАГО.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи с нарушением положений законодательства о страховании и порядка инвестирования страховых резервов и собственных средств.

Агентство напоминает, что страховая компания "Ангара" ведет деятельность с 1992 года на территории Иркутской области и республики Бурятия. Страховщик предлагает услуги по добровольному страхованию, в том числе по страхованию имущества, транспорта, грузов, профессиональной и гражданской ответственности, по страхованию от несчастных случаев, добровольному медицинскому страхованию, а также по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.