Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

13:30 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за февраль;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

17:00 мск Оптовые запасы в США за январь, финал.