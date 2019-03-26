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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

13:30 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за февраль;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

17:00 мск Оптовые запасы в США за январь, финал.

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