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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2019 г.Госдума приняла законопроект о повышении пенсии...
сегодня 11:15

Госдума приняла законопроект о повышении пенсии сверх прожиточного минимума

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о повышении пенсии сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно закону, сумма индексации пенсий будет исключаться и выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте России. Согласно действующим нормам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. Поэтому им положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный. 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Таким образом, реальный размер пенсии малообеспеченных пенсионеров практически не изменился", - говорится в сообщении.

Закон имеет обратную силу - перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Как уточнил Володин, "люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%, при этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки", так как перерасчет будет произведен автоматически".

"В ходе работы над документом депутаты от "Единой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку, касающуюся определения минимального прожиточного минимума в регионах. Суть ее заключается в том, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете, а прожиточный минимум в каждом регионе - по правилам, которые разработает правительство РФ. Как подчеркивал Володин, это позволит "исключить возможность манипуляций с его величиной". Данная норма была поддержана премьер-министром Дмитрием Медведевым", - отмечает агентство.

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